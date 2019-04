Evento di eccezione, stasera, a Trento Sud, per la presentazione in anteprima (ed in contemporanea nazionale con altre 18 concessionarie selezionate Citroen) della nuovissima DS 3 Crossback. Il lancio commerciale è previsto per il 18 e 19 maggio, ma pochi clienti di riguardo l'hanno già potuta ammirare.

Il piano alto della concessionaria BImotor Citroen del Gruppo Barchetti ha infatti ospitato in un evento privato - solo per clienti selezionati - che è stato una vera anteprima del nuovo gioiello della linea DS. A fare gli onori di casa il Direttore Commerciale, Silvano Marisa, che ha in breve tratteggiato la novità di quella che ha definito «Icona di Stile High-Tech», caratterizzata da «un design scultoreo, raffinatezza ai massimi livelli, e tecnologia d'avanguardia per questo segmento».

D'altronde, nel gruppo PSA (con Peugeot e Opel), Citroen è il marchio del lusso, e la serie DS richiama i fasti delle migliori automobili della storia. Quella scoperta ieri, poi, era una edizione limitata per il lancio, denominata «La Premiere», destinata ad accrescere il livello della vettura che nella presentazione è stata semplicemente definita «un capolavoro».

Fra elegante rinfresco, bollicine e musica by Radio Dolomiti, c'è stato il tempo per i primi colloqui e visioni della Crossback. Tecnicamente: in tutto e per tutto sorellina della DS 7 Crossback, la nuova DS3 nasce su un’inedita piattaforma modulare (la CMP) – condivisa con la nuova Peugeot 208 e la 2008 di seconda generazione – pronta ad ospitare nuovi motori, una versione mild hybrid con elettrico da 48 Volt e sistema propulsivo 100% elettrico. La DS 3 Crossback elettrica, attesa a novembre 2019, dovrebbe chiamarsi E-Tense, riprendendo il nome di un prototipo della casa francese, e avrà un’autonomia di 450 km. Per chi vuole rimanere sul classico non mancano proposte a benzina e a gasolio. Il tre cilindri 1.2 Puretech è declinato in varianti di potenza tra i 110 e i 150 cavalli, mentre sul fronte diesel, al posto del 1.6 BluHDi, c’è il nuovo 1.5 litri turbo di PSA.

«Questo sarà il futuro di DS - ci ha spiegato Marisa - visto che avevamo già la 7, ed ora esce la "piccola". Ci saranno la ibrida plug-in e poi da novembre arriverà anche la Sportback tutta elettrica. Il gruppo PSA punta a questo: avere entro il 2023 ogni modello della gamma con propulsione elettrica».