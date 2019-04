Dalle lamiere accartocciate dell’auto, il conducente è uscito pressoché illeso. Può considerarsi un “miracolato” l’uomo che domenica notte è finito con la sua macchina in mezzo alla rotatoria del Bermax in via Bolzano a Gardolo.



L’allarme alla centrale unica dell’emergenza 112 è arrivato pochi minuti prima della mezzanotte. Data la dinamica paurosa dell’incidente sono stati mandati sul posto i vigili del fuoco volontari di Gardolo. La vettura, una Peugeot 107, nella carambola ha centrato un palo ed è finita contro il guard rail, danneggiando la segnalatica stradale. L’auto si è ribaltata, diventando un groviglio di lamiere.



Due sono le ambulanze mandate sul posto dalla centrale di Trentino Emergenza: il conducente, 63 anni, era praticamente illeso, ma è stato accompagnato al pronto soccorso del Santa Chiara per accertamenti.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Trento.



Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, l’uomo stava viaggiando in direzione sud, quando ha perso il controllo del mezzo e, alla rotatoria, è andato dritto. A causare la carambola sarebbe stato un colpo di sonno, come lo stesso automobilista ha raccontato agli agenti. Negativo l’alcoltest: il conducente non aveva bevuto.