Aveva messo a segno numerosi colpi in appartamenti e uffici del capoluogo per un bottino da oltre 50 mila euro tra carte di credito, denaro e gioielli. Nei guai un 31enne arrestato dai carabinieri di Trento dopo una lunga e complessa indagine.

Il 31enne trentino, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali specifici si trova attualmente in carcere per cumulo di pena, ma è stato anche denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di furto e ricettazione.

Le indagini ovviamente sono scattate dopo le denunce dei furti, una scrupolosa e paziente ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri ha permesso di individuare il responsabile, il quale è sempre riuscito a entrare negli uffici e negli appartamenti nelle ore serali e notturne dopo aver praticato alcuni fori alle finestre per introdursi in modo agevole.

Durante la perquisizione domiciliare è stata rinvenuta gran parte della refurtiva, come oggetti in oro, alcuni dei quali molto particolari e di valore affettivo per i derubati, che sono così rientrati in possesso di quanto tolto.