Grave incidente in tangenziale questa mattina a Trento: nella corsia in direzione sud, due auto si sono scontrate fra le uscite 6 e 7, poco dopo l'immissione da via Maccani in direzione sud. Sul posto sono intervenute due ambulanze con equipe medica, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri per i rilievi: i due autisti coninvolti hanno riportati ferite non gravi, e sono stati accolti al Pronto Soccorso.

L'incidente, pochi minuti prima delle 9, ha provocato il collasso della tangenziale e della statale della Valsugana: code già dalla galleria di Martignano, e auto in colonna da via Brennero in avanti: la Polizia Locale ha deviato il flusso da Nord in uscita, ma questo ha provocato la congestione di via Brennero. (foto di repertorio - archivio l'Adige).