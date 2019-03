Principio di incendio nel pomeriggio di ieri ai «Casoni», nel quartiere di San Giuiseppe. In uno degli appartamenti della parte affacciata tra via fratelli Bronzetti e via Vittorio Veneto dello storico complesso residenziale le fiemme si sono sviluppate da una coperta che uno dei residenti teneva sul divano.

L’allarme è stato lanciato verso le 16, con l’uomo che è riuscito ad allontanarsi prima che la coperta venisse avvolta dalle fiamme, fortunatamente senza che il rogo coinvolgesse altri oggetti o altre suppellettili all’interno dell’appartamento.

Subito i casoni sono stati raggiunti dai vigili del fuoco permanenti di Trento con una decina di uomini e due mezzi, tra cui l’autoscala, oltre che dai sanitari di Trentino emergenza, sul posto con ambulanza ed automedica.

Fortunatamente l’allarme è subito rientrato, con i vigili del fuoco che hanno unicamente dovuto occuparsi di ventilare i locali ed il giroscale per eliminare la presenza di fumo. I danni si sono limitati alla coperta ed anche per l’uomo all’interno dell’appartamento le conseguenze sono state lievi: dopo essere stato affidato ai sanitari intervenuti nel piazzale interno del complesso, è stato trasferito all’ospedale Santa Chiara unicamente per essere sottoposto ad accertamenti precauzionali.

In via Bronzetti sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale del capoluogo che ora dovranno occuparsi della ricostruzione dell’accaduto in base agli elementi raccolti dai vigili del fuoco permanenti. Ancora da accertare le cause del principio di incendio: è possibile che tutto possa essere legato ad un mozzicone di sigaretta caduto sulla coperta.