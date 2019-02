È caduta a terra in casa, colpita da un improvviso malore che non le ha lasciato scampo: nonostante la corsa in ospedale Anita Segata, ottantottenne di Sopramonte, non si è più ripresa.

Tutto è avvenuto nella prima mattinata di ieri: erano quasi le 6.30 e la donna - che viveva nella sua abitazione assieme al marito Angelo Accardi, con la coppia che da qualche tempo ospitava anche le anziane sorelle della signora - si era alzata da poco.







Improvvisamente il malore e la caduta a terra, a seguito della quale la signora ha riportato anche una ferita al capo. La prima a soccorrere Anita è stata una delle sorelle, Dolores, una vita da caposala e da sempre impegnata in prima linea nell’attività della Croce rossa.

I soccorsi sono stati immediatamente allertati da una delle figlie dell’ottantottenne, Francesca, che vive nell’appartamento al piano superiore dello stabile di via del Dossol. Gli operatori della centrale unica per l’emergenza hanno subito allertato il 118, che ha fatto arrivare a Sopramonte l’ambulanza e l’automedica con il rianimatore a bordo.

Anita Segata è stata trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento dove è morta in mattinata.



Una brillante carriera alla direzione generale delle Poste di Trento alle spalle, Anita Segata aveva sempre dedicato molto tempo al volontariato, soprattutto nel supportare con l’altra sorella, Ilda, l’attività nella Croce rossa dell’altra delle tre sorelle Segata, Dolores. Molto impegnata anche nelle attività della parrocchia del sobborgo, in molti in paese soprattutto tra gli anziani ricordano la loro grande generosità. In passato si era dedicata anche all’attività politica, sostenendo attivamente l’Udc del Trentino anche se senza mai candidarsi.

Assieme al marito Angelo aveva cresciuto i due figli, Francesca e Stefano. È proprio Francesca a ricordare la madre: «È stata fino all’ultimo una donna dinamica, attenta, sempre desiderosa di mantenersi informata: ogni giorno le facevamo avere i giornali, a cui non rinunciava. Negli ultimi anni aveva avuto qualche problema di salute ma non aveva perso il proprio smalto. Mio fratello ed io l’abbiamo sempre assistita con tanto amore, lo stesso che ci ha sempre dato nella sua vita, con quella stessa generosità che tanti in paese ancora possono apprezzare».



Francesca, dopo aver soccorso la madre in casa accorrendo dal suo appartamento in quello dei genitori, è poi corsa in ospedale: «Voglio ringraziare a nome di tutta la mia famiglia tutto il personale del 118 e del pronto soccorso del Santa Chiara, che non solo hanno assistito nostra madre con competenza ed umanità facendo tutto il possibile, ma hanno mostrato anche nei nostri confronti una sensibilità che abbiamo molto apprezzato, in un momento così difficile».

Il funerale di Anita Segata verrà celebrato dopodomani, sabato 9 febbraio, nella chiesa parrocchiale di Sopramonte.