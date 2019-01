Il capoluogo sembra aver retto alla nevicata di domenica sera: già ieri mattina le strade erano pulite e transitabili con l’auto senza grossi problemi, con i mezzi spazzaneve entrati in azione in molte zone già in serata. Qualche disagio in più, invece, si è registrato in collina, soprattutto nella primissima mattinata, e anche per i pedoni e per tutti coloro che si sono ritrovati a dover recarsi a lavoro o a spostarsi per la città a piedi o, in extremis, in bici: non tutti i marciapiedi e le ciclabili risultavano puliti adeguatamente, non tanto in centro città quanto nei quartieri un po’ più periferici.



In qualche abitazione, inoltre, non è stata spazzata via la neve lungo il tratto di marciapiede di pertinenza, compito che in teoria spetterebbe ai condomini; nella zona tra via Ghiaie, via Monte Baldo e via di San Pio X, in particolare, qualche tratto di marciapiede risultava abbondantemente coperto di neve ancora nella tarda mattinata di ieri.

Per quanto riguarda i parchi e le aree verdi è stata assicurata la pulizia dei tratti indispensabili per la mobilità pedonale: così sul Lungo Fersina, dal lato che costeggia via Matteotti, la parte pedonale lato torrente è stata del tutto ripulita, mentre il breve tratto di ciclabile tra il bar Al Ponte e l’imbocco di San Pio X era coperto di neve.



Situazione analoga in corso Tre Novembre, dove ancora ieri in tarda mattinata il lato pedo-ciclabile tra Ponte dei Cavalleggeri e il cinema Roma risultava solo parzialmente sgombro, con la neve accatastata ai lati in modo da avere almeno un tratto centrale pulito sufficiente al passaggio di bici e pedoni. Se sul Lungadige, invece, già intorno alle 9 si poteva affrontare una sessione di jogging in totale sicurezza, nella zona delle Albere occorreva prestare molta attenzione: le stradine che dal parco portano sulla ciclabile alle 13 erano ancora piene di neve in molti tratti, rendendo insicuro il passaggio. Stesso discorso per il marciapiede all’inizio di Corso del Lavoro e della Scienza, tra il parcheggio sotterraneo dell’NH hotel e lo slargo dove sono posizionate le strisce blu, un passaggio secondario ma molto frequentato per tagliare da via Monte Baldo alle Albere: anche lì verso le 13 c’era ancora abbondante neve, con diversi tratti ghiacciati.



Nessun particolare disagio in centro storico, anche se qualche negoziante dei vicoli ha lamentato disagi per la presenza di neve in orario di apertura: «Da me questa mattina alle 9 era ancora tutto pieno di neve, sembrava non fosse passato nessuno - spiega Giuliana Orsini, titolare dell’omonimo atelier da sposa di vicolo San Pietro - a volte sembra che oltre il giro al Sass per il Comune non esista altro».

L’assessore comunale Italo Gilmozzi traccia un quadro della situazione: «I mezzi erano fuori già da prima delle 21, ovvio che c’è stato un intervallo in cui ci sono stati dei disagi, ma la situazione è sempre stata sotto controllo vista anche la forte intensità della precipitazione. L’unica cosa che ora ci preoccupa è il rischio della formazione di ghiaccio, ma stiamo salando tutte le strade e i marciapiedi per prevenire problemi». In totale sono stati impiegati 67 mezzi per lo sgombero neve, 21 mezzi spargi-sale e infine 33 mini-pale per i marciapiedi.