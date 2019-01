Allarme incendio nel pomeriggio di ieri in via Sanseverino, sotto l’impalcato della piattaforma che dal quartiere delle Albere porta verso l’Adige sovrastando il corso dell’Adigetto: verso le 15 le fiamme hanno distrutto un materasso, parte di una serie di giacigli di fortuna realizzati da gruppi di persone senza fissa dimora - circa una decina in quel punto, è stato stimato calcolando il numero di materassi trovati - che trascorrono le notti cercando riparo dal freddo e dalle intemperie tra le travi in cemento armato.



Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Trento, dopo che numerose chiamate sono giunte agli operatori della centrale unica per le emergenze da parte di persone che notando il fumo nero che si levava nella zona hanno immediatamente contattato il 112.

Per mettere in sicurezza l’area i vigili del fuoco hanno dovuto operare dotati di autorespiratori dato che il rogo si è sviluppato in un punto piuttosto angusto, con il fumo acre frutto della combustione del materasso che si è concentrato in uno spazio ridotto.



Per alcuni minuti il fumo ha invaso anche il vicino sottopassaggio, con gli agenti della polizia locale del capoluogo che sono intervenuti a supporto dei vigili del fuoco per regolare la circolazione nelle fasi di spegnimento dell’incendio.



Fortunatamente nel momento in cui sono divampate le fiamme nessuno dei senza fissa dimora erano presenti e non si sono registrati così intossicati né altri coinvolti: non è stato necessario l’intervento dei sanitari, che sono comunque arrivati sul posto in via precauzionale.

L’incendio del materasso è partito molto probabilmente da un braciere di fortuna utilizzato dai senza fissa dimora per riscaldarsi, lasciato vicino al giaciglio e che non era stato evidentemente spento del tutto, con il calore che ha poi distrutto il materasso.