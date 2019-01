È stato strappato all'affetto della sua famiglia e all'amore delle sue bimbe tre giorni dopo essere stato colpito da un improvviso malore, nella serata del primo gennaio. Andrea Cristofolini il 18 febbraio avrebbe compiuto 42 anni, ma ha dovuto arrendersi nel pomeriggio di venerdì all'ospedale Santa Chiara, dove si trovava da martedì sera. Si era sentito male poco prima delle 20 nella sua abitazione di via Bolleri, dove subito erano intervenuti i sanitari con ambulanza e automedica, allertati dai familiari che avevano subito contattato gli operatori della centrale unica per l'emergenza chiamando il 112. Le cure dei medici dapprima in casa, dove era stato assistito a lungo e poi nell'ospedale del capoluogo, purtroppo, non sono però servite a salvarlo da una fine arrivata troppo presto.

Andrea Cristofolini era cresciuto a Martignano, dove era arrivato bambino assieme ai genitori e alle sorelle: dopo il matrimonio con Deborah aveva lasciato il sobborgo, facendovi ritorno qualche anno fa assieme alle figlie. Si era trasferito nuovamente nella casa in cui era cresciuto e dove assieme alla sua famiglia vive anche la madre Luisa. Nel sobborgo ieri è stata grande l'incredulità al diffondersi della notizia, tra i numerosi vicini delle schiere di via Bolleri, tra i coetanei che lo ricordano sui banchi di scuola e tra le famiglie della scuola primaria del paese, frequentata dalle figlie. Tutti lo ricordano come una persona riservata, ma sempre cordiale e diviso tra l'impegno sul lavoro e quello in famiglia, con la quale condivideva la passione per la montagna che aveva saputo infondere anche alle figlie.

Cristofolini, dopo la maturità tecnica era stato impegnato nel settore edile, specializzandosi poi nell'attività di cartongessista, che aveva abbandonato pochi mesi fa: dall'estate scorsa lavorava alla Lorenzi, la ditta di utensileria di via Brennero dove la notizia della scomparsa di Andrea ha lasciato tutti senza parole: «Era con noi dal luglio scorso - lo ricorda Roberto Lorenzi, titolare dell'attività assieme al fratello Stefano - e nonostante il poco tempo nel quale abbiamo potuto conoscerlo, non posso che parlarne nel migliore dei modi. Non è facile cambiare completamente ambito di lavoro e passare dai cantieri all'attività in un negozio non è semplice per nessuno. Eppure Andrea sapeva ogni giorno metterci impegno, entusiasmo, disponibilità ad apprendere. Aveva tanta voglia di imparare e lo si vedeva quotidianamente tra gli scaffali. Per tutti noi sapere della sua improvvisa scomparsa è stato davvero un brutto colpo. Abbiamo perso un collaboratore prezioso e soprattutto una persona che sapeva dare il meglio di sé giorno dopo giorno». Il funerale di Andrea Cristofolini verrà celebrato domani, lunedì 7 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Maria Ausiliatrice a Martignano alle 14.30, dove questa sera alle 20 verrà celebrato il rosario.