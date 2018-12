Paura attorno alle 12.30 a Villazzano, dove un rogo si è sviluppato sul balcone di un condominio in via Asiago. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati alcuni inquilini, che tuttavia non riuscivano a mettersi in contatto con la padrona di casa per allertarla di quanto stava accadendo. La donna è rientrata quando ormai i vigili del fuoco erano entrati in azione: sul posto è intervenuto il corpo dei permanenti oltre ai volontari di Villazzano.

Le fiamme si sono sviluppate da un bidone forse a causa della cenere oppure per un mozzicone di sigaretta. Le lingue di fuoco hanno aggredito parzialmente anche il cappotto della struttura, ma il tempestivo intevento dei pompieri ha consentito di limitare i danni.