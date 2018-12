Per i festeggiamenti di Capodanno il Comune di Trento raccomanda un utilizzo contenuto di petardi e fuochi d’artificio, «per rispetto nei confronti delle altre persone che stanno festeggiando e anche nei confronti degli animali che possono essere spaventati dai forti rumori dei botti».

Al tempo stesso il Comune consiglia ai proprietari di animali di non lasciarli soli nelle ore vicine alla mezzanotte.

La modalità dell’utilizzo dei botti sono disciplinate dall’articolo 50 del Regolamento di polizia urbana. «È vietato usare o lanciare petardi e materiali pirotecnici in presenza di persone e di animali. L’uso di petardi e materiali pirotecnici è ammesso dalle ore nove alle dodici e dalle ore quindici alle ore ventuno, salva la deroga dalle ore zero alle ore sei del primo gennaio. Il presente comma non si applica alle attività connesse ai fuochi d’artificio classificati. È vietato lanciare o usare oggetti e sostanze atte ad offendere o danneggiare persone e cose. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 54 a 324 euro».

Per assicurare il rispetto delle norme, la Polizia locale sta effettuando la verifica ed il controllo della vendita dei materiali pirotecnici.

IL CONCERTO - L’Apt Trento, Monte Bondone Valle dei Laghi in collaborazione con il Comune di Trento e con il supporto di Radio Italia Anni 60 presentano i «Queen Legend» in concerto in occasione del tradizionale Capodanno 2019 in Piazza Duomo.

Visto il grandissimo successo che sta riscuotendo il film «Bohemian Rapsody» nei cinema di tutto il mondo in queste ultime settimane e considerato che tratta la biografia musicale più vista della storia e che la stessa canzone è da pochi giorni la più ascoltata del ventesimo secolo in streaming, avendo abbattuto la soglia dei 1,6 miliardi di stream globali.

Una delle migliori tribute band dedicata alla leggenda inglese che ha segnato la storia della musica a partire dagli anni ’70, quest’anno sul palco di Piazza Duomo a Trento, a partire dalle 23 riproporrà la carriera dei Queen fin dai primi successi, rievocando le grandi performance live del leggendario Freddie Mercury, colorando lo show con una straordinaria coreografia, cambio di abiti e coinvolgenti successi…

LA FESTA - Informazioni generali: dalle ore 21.30 del 31 dicembre 2018 il pubblico interessato al concerto potrà fare ingresso in Piazza Duomo. L’inizio del concerto dei Queen Legend, preceduto da musica di sottofondo, è previsto per le ore 23.00 e durerà fino alle ore 1.15 del 1° gennaio p.v.. Qualche minuto prima della mezzanotte ci sarà il tradizionale countdown di auguri. Per chi provenisse da fuori città nel documento allegato è prevista una sezione che illustra come raggiungere Trento, con le informazioni principali relative ai parcheggi, al raggiungimento della Piazza Duomo, nonché i recapiti degli uffici informativi. Per coloro che non fossero interessati al concerto si suggerisce di percorrere vie alternative per spostarsi in città dopo le 21.30, rispetto alla Piazza Duomo per poter agevolare le operazioni del personale addetto alla sicurezza.