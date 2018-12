Tanta emozione oggi nel cuore di Trento. Una ventina di figuranti, accompagnati da alcuni elementi del coro «Le voci del Calisio», hanno ricostruito nel tardo pomeriggio, in piazza Santa Maria Maggiore, la scena della Natività di fronte a tante persone assiepatisi sul sagrato della basilica cittadina.

L’iniziativa, inserita all’interno del programma di eventi del capoluogo per il Natale, è partita da piazza del Duomo, con una breve fiaccolata aperta dagli attori in costume tipico della compagnia di Villamontagna «Le luci di Pila» assieme ai coristi, per l’occasione abbigliati da pastori dell’arco alpino.

La rappresentazione, invece, è avvenuta all’interno di uno spazio appositamente predisposto a ridosso delle casette del Mercatino di Natale, ed ha visto un gruppo di figuranti, composto da persone di ogni età, riprodurre un vero e proprio presepe vivente, con la Sacra famiglia attorniata da pastori e artigiani (con la riproduzione degli antichi mestieri locali).

La scena, pensata soprattutto per i più piccoli, era accompagnata da una voce narrante fuori campo.

All’evento ha contribuito anche il comitato S. Rocco di Tavernaro.