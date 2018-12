La «banda dei parcheggi» ha colpito ancora nel capoluogo: dopo il furto messo a segno all’inizio dello scorso mese di novembre ad una delle casse automatiche dell’autosilo Buonconsiglio in via Petrarca, questa volta è toccato al multipiano «Duomo» di via Sanseverino finire nel mirino dei malintenzionati (foto Paolo Pedrotti).



Una delle casse del parcheggio è stata forzata nella notte tra venerdì e sabato scorsi, con i malviventi che sono riusciti ad impossessarsi dei circa 1.300 euro in contanti che si trovavano all’interno dell’apparecchio.

Del danno, i responsabili di Trentino Mobilità si sono accorti al mattino seguente, allertando subito le forze dell’ordine. I carabinieri della compagnia di Trento hanno raccolto tutti gli elementi utili alle indagini, a partire dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della struttura e degli esercizi vicini e sono ora sulle tracce della banda.



Anche in questo caso, come all’autosilo Buonconsiglio, ad agire sono state tre persone ed il sospetto è che possa concretamente trattarsi dello stesso gruppo di persone, specializzate in questo tipo di colpi.

La cassa automatica è già stata sostituita con un altro apparecchio: i disagi per l’utenza legati alla cassa fuori uso sono stati limitati, senza ripercussioni sulla gestione della sosta.