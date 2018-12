Quindici persone in codice rosso, ferite gravemente, 25 in codice verde e altri 80 in codice bianco. Tutta colpa di un principio di incendio tra le casette di legno del Mercatino di Natale di Trento.



Ma... ma per fortuna era solo un’esercitazione, un test del piano di sicurezza che scatterebbe in caso di emergenza.



L’allarme (fittizio) è partito ieri sera, intorno alle 21, in piazza Fiera. L’esercitazione si è svolta in totale sicurezza e discrezione senza disagi per i cittadini e con l’ausilio di 120 comparse che si sono messe a disposizione dell’organizzazione, tra questi personale di Trentino Emergenza e alcuni espositori del Mercatino, 4 addetti Apt alla sicurezza, 3 addetti security che presidiavano l’area interessata dall’evento, le Forze dell’ordine e tutto il personale coinvolto. Inoltre, come osservatori alcuni rappresentanti del Comune di Trento e la Polizia amministrativa provinciale.



In piazza è stato simulato disordine con tavoli e botti sparsi per terra e il principio di incendio.





In concreto, l’esercitazione è cominciata con la segnalazione agli organizzatori circa l’emergenza incendio e la presenza di numerosi feriti sul posto. Gli addetti Apt alla sicurezza sono intervenuti chiamando immediatamente il 112, il quale ha attivato l’intervento dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e della Croce Rossa.



I vigili del fuoco hanno simulato lo spegnimento dell’incendio, messo in sicurezza la zona interessata, assistito i feriti presenti sul posto fino all’arrivo degli operatori sanitari. Gli addetti Apt, nel frattempo, hanno presidiato l’area interessata dall’emergenza, fornito supporto agli operatori intervenuti, con l’ausilio di barelle e coperte, e favorito l’uscita delle persone presenti in piazza attraverso l’utilizzo del sistema di sicurezza Evac, con frequenti messaggi «Questa è un’esercitazione, vi chiediamo di uscire immediatamente dalla piazza».



Il direttore dell’Apt, Elda Verones, ringrazia tutti coloro che sono intervenuti, il commissario del Governo e la questura di Trento, le forze dell’ordine e la polizia locale di Trento, Trentino Emergenza, gli operatori sanitari del 118, tutti gli addetti alla sicurezza, i vigili del fuoco permanenti della provincia di Trento, che hanno condiviso l’importanza che un piano di sicurezza strutturato e collaudato assume, oggi più che mai, nell’ambito di una manifestazione di richiamo come il Mercatino di Natale di Trento.