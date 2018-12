È stato aperto oggi un nuovo parcheggio all’altezza del casello di Trento nord dell’Autostrada del Brennero. Conta 105 stalli ed è stato ricavato da un area antistante il casello.



Il parcheggio è accessibile dalla rotonda che incrocia anche la tangenziale, l’interporto e la zona industriale di Spini di Gardolo. Realizzata anche un’area tecnica attrezzata per la manutenzione autostradale invernale con zona dotata di parcheggi con pensiline per il ricovero di mezzi invernali e un nuovo silo da 140 tonnellate per lo stoccaggio del sale.



«Si tratta di un importante servizio all’utenza che va ad aggiungersi a quelli già esistenti. Crediamo sia importante offrire a chi utilizza la nostra autostrada non solo sicurezza ma anche servizi accessori che possano rendere la mobilità lungo l’A22 più comoda ed efficiente», ha detto il presidente di Autostrada del Brennero, Luigi Olivieri, all’apertura.