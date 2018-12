Furto nella mattinata di ieri al punto vendita C&C di via Orfane a Trento. Dagli espositori del centro, specializzato nella vendita e nell’assistenza di prodotti Apple, sono stati asportati cinque costosi smartphone, per un valore complessivo vicino ai cinquemila euro. Il colpo è stato messo a segno durante l’orario d’apertura, con i responsabili che hanno agito dopo aver distratto il personale, per poi allontanarsi in tutta fretta con la refurtiva