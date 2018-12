Una raccolta fondi per aiutare Valeria e Matilde, madre e figlia, fuggite venerdì scorso dal loro appartamento in fiamme, dopo l’incendio del condominio in via Maccani a Trento. A lanciarla Silvia Rensi, cugina di Valeria, sul sito GoFundMe, piattaforma di fundraising sociale.



«Valeria abitava e lavorava nell’edificio colpito dall’incendio - scrive Silvia - in poche ore la sua vita è stata drammaticamente sconvolta: il fuoco ha cancellato i ricordi di famiglia e anni di lavoro dato che lei oltre a viverci, in quel caseggiato aveva anche il proprio ufficio con tutta la sua attrezzatura».



Attualmente la famiglia è ospitata da una zia: in molti hanno donato abbigliamento e scarpe per far fronte alla prima emergenza, visto che per fuggire all’incendio Valeria e Matilde sono uscite di casa in pigiama nel cuore della notte. La campagna ha già ricevuto in poche ore 1.000 euro di donazioni, grazie a 16 persone. L’obiettivo è quello di raggiungere la cifra di diecimila euro. «Ogni piccolo contributo donato - assicura Silvia - può fare la differenza per questa famiglia che deve ripartire da zero». La raccolta fondi è raggiungibile qui.