Tutto pronto per la ruota di piazza Dante

La grande ruota panoramica allestita in piazza Dante, alta ben 38 metri, inizierà a girare venerdì mattina (7 dicembre). E lo farà ininterrottamente, sette giorni su sette (con una tregua forse solo nella mattinata di Natale) fino al 26 dicembre. E la speranza della ditta proprietaria, la Rides Solutions di Bergantino in provincia di Rovigo, è quella di poter rimanere a Trento anche per Capodanno e durante le prime settimane del 2019.



Ma già oggi la si è vosta all’opera, con le operazioni di prova (video e foto di Paolo Pedrotti).





Nessun problema per la «partenza» della ruota. La conferma arriva da Giacomo Pessa, referente della ruota panoramica. Che rivela, in effetti, un problema tecnico (risolto già nella giornata di ieri) in merito alla fornitura della corrente elettrica che consente di far funzionare la grande attrazione arrivata a Trento per le feste natalizie. «Si tratta puramente di una questione tecnica - racconta - venerdì scorso, al momento del collaudo, era impossibile fornire sufficiente corrente alla ruota panoramica a causa di un differenziale elettrico. La colonnina pubblica che ci fornisce l’energia, infatti, non aveva in dotazione quello che serve per dare sufficiente alimentazione alla ruota. Così, oggi il pezzo è stato sostituito e venerdì saremo pronti per l’inaugurazione ufficiale».



Nessun problema con le autorizzazioni. «Giovedì ci verrà regolarmente rilasciata l’autorizzazione ad esercitare - dice - mentre l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico già ce l’abbiamo». Pessa conferma che l’attività della ruota panoramica si protrarrà fino al 26 dicembre, sette giorni su sette, in orario compreso tra le 10 e le 21. «Vorremmo restare a Trento per il Capodanno - afferma - ma il regolamento comunale ci consente ad uno “spettacolo viaggiante” come il nostro di sostare nello stesso luogo al massimo per venti giorni, più due giorni per il montaggio ed altrettanti per lo smontaggio».



Quindi se non ci saranno deroghe la ruota dovrà cessare la sua attività proprio il 26 dicembre. «Speriamo di essere autorizzati a rimanere in piazza Dante - conclude - Oppure di poterci spostare al Muse. Con due giorni di smontaggio e altri due per il rimontaggio saremmo operativi per il 31 dicembre e potremmo rimanere fino al 19 gennaio (20 giorni)». Da sottolineare che ogni montaggio o smontaggio della ruota costa alla ditta 15.000 euro. Quindi il trasferimento nei pressi del Muse non sarebbe certo indolore dal punto di vista economico.



Va ricordato, infine, che la ruota panoramica può trasportare all’interno delle sue «cabine» (24 in totale) fino a 144 persone contemporaneamente (quindi 6 per cabina). Per salire sono sufficienti 5 euro a persona. «Abbiamo deciso di investire su Trento - termina - perché crediamo nel progetto che il Comune ci ha presentato e siamo convinti che la gente apprezzerà il fatto di vivere l’atmosfera natalizia concedendosi un giro sulla ruota panoramica, tra le più alte d’Italia». Il progetto in questione prevede una sinergia stretta tra amministrazione comunale, operatori del settore e categorie economiche.