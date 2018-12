Nessuno dei vicini, nella notte, ha avvertito rumori strani e la scoperta del tentato furto è stata fatta all’apertura della tabaccheria di via Brescia, alle 6 di ieri mattina.



«Abbiamo trovato la serranda esterna divelta, probabilmente con un “piede di porco”. I ladri hanno poi cercato di forzare la porta, ma la serratura ha tenuto e non sono riusciti ad entrare» spiega Riccardo Chiogna, il titolare. I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo. I ladri non sono dunque riusciti a portare via nulla, ma l’episodio non è che l’ultimo di una serie.



«In questo periodo la zona sembra essere stata presa di mira dai ladri» evidenzia Chiogna. Non tutte le vittime di furto hanno presentato denuncia, ma i «topi d’appartamento» hanno colpito diverse volte a Piedicastello, sempre nelle ore diurne, al mattino o nel tardo pomeriggio, quando le persone sono fuori casa per lavoro o per le commissioni.



Fortunatamente non tutti i tentativi dei ladri sono andati a segno: come è successo ad un abitante di Piedicastello che rincasando alla due del pomeriggio ha sorpreso i ladri nell’abitazione costringendoli alla fuga. A Gardolo, la settimana scorsa, un uomo si è visto entrare in casa due sconosciute: per aprire la porta (blindata ma non chiusa a chiave) le ladruncole avevano utilizzato una tesserina di plastica.