Al palazzetto sportivo Blm Group Arena di Trento verranno realizzati un nuovo ingresso e una nuova area hospitality su progetto predisposto dal Servizio Attività edilizia del Comune.

L’intervento proposto - è stato detto oggi in conferenza stampa - risponde all’esigenza di adeguare l’attuale struttura all’alto livello agonistico raggiunto dalle due squadre cittadine di pallavolo e pallacanestro, impegnate nei campionati di serie A - Trentino Volley e Aquila Basket.

Si prevede la realizzazione di un volume «puro» su tre livelli, collocato in asse al fronte sud dell’edificio con affaccio tramite vetrata a tutt’altezza sull’attuale area di parcheggio per il pubblico, che verrà separata dall’architettura preesistente tramite un viale pedonale alberato denominato «esplanade».

Per favorire l’inserimento architettonico del nuovo volume nell’area sostanzialmente libera costituita da un tomo di terra arredato a verde, sia l’impianto planimetrico che le facciate del nuovo ingresso/hospitality zone sono caratterizzati da una composizione da linee semplici e simmetriche, in analogia all’attuale edificio costruito negli anni ‘80 a firma dell’architetto Renato Rizzi. L’importo complessivo del progetto è di 1.815.000 euro. Nella foto: il rendering di come diventerà, fornito dal Comune di Trento.