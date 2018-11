Shopping: tutti pazzi per il Black Friday

Negli Stati Uniti è un’esperienza ai limiti del surreale: lunghe code fin dalle primissime ore del mattino per presidiare l’ingresso dei grandi magazzini, scene quasi apocalittiche. E a volte la «febbre» da affare porta anche a qualche spintone, se non a vere e proprie risse.



Qui in Trentino il Black Friday si prospetta come una normale e tranquilla giornata di sconti anticipati rispetto ai saldi invernali, ma nonostante la tradizione sia «importata», l’adesione tra i commercianti del centro è stata massiccia, tanto che qualcuno ha pensato di passare direttamente al «black week», con un’intera settimana di offerte (foto Paolo Pedrotti).

Non solo grandi catene, quindi, ma anche insegne storiche. Come il negozio di calzature Pedrotti di via Manci, dove per la sola giornata di oggi si potrà approfittare di un assaggio di saldi: «Penso che dopo aver ereditato perfino Halloween il Black Friday sia il minimo, e a noi commercianti sicuramente porta un po’ di aria buona», commenta il titolare Raffaele Pedrotti.



«Non parlerei di saldi in anticipo, è solo un modo per offrire degli sconti in un periodo dove comunque le persone comprerebbero. Ormai dobbiamo fronteggiare una concorrenza assurda, tra negozi online e grandi catene, quindi penso sia una buona idea muoverci un po’ anche noi “piccoli”. Lo scorso anno ci siamo mossi un po’ più in sordina, ma comunque il giro di clienti c’è».



Pochi metri oltre, in via del Suffragio, anche Details design store, negozio che spazia da oggetti per la casa a borse e accessori, offre un venerdì speciale per premiare i clienti più affezionati: «Non è una giornata di saldi indistinti su qualsiasi prodotto - spiegano - anche perché così rischieremmo di svalutare le cose che offriamo e che fanno parte della collezione di quest’anno. Abbiamo pensato però a una sorta di sconto che varia in modo proporzionale in base a quanto si acquista, in modo da “favorire” quei clienti che magari non comprano una singola cosa ogni tanto ma credono nel mood del nostro negozio e hanno voglia di investirci un po’».



Chi si aspettava di vedere tappezzate in stile New York solo le vetrine di punti vendita di abbigliamento e accessori rimarrà comunque deluso: al Black Friday hanno infatti aderito, ciascuno a modo proprio, anche altre tipologie di negozi. Il panificio Sosi di via Suffragio, ad esempio, offre sconti speciali sull’acquisto di zelten, mentre anche la Nespresso propone un venerdì per premiare gli amanti del caffè in cialda. Non solo: la gioielleria Tomasi di via San Pietro, ad esempio, propone offerte importanti perfino su orologi e gioielli.



C’è anche chi ha colto l’occasione per trasformare il negozio in qualcosa di molto particolare: il punto vendita In-con-tro, alle Albere, per due giorni si trasformerà infatti in una sede distaccata della Nasa, con un allestimento ispirato allo spazio: i clienti potranno quindi fare acquisti con sconti speciali, ma accompagnati da musica, cocktail e degustazioni a tema «lunare».



Quel che emerge, però, è che i negozianti hanno colto l’occasione per proporre, in molti casi, non un solo giorno ma un intero weekend di sconti. Anche perché, per la giornata, non si sono mossi solo i commercianti del centro storico, ma anche grandi catene con sede in periferia, come ad esempio Mediaworld.



E i clienti cosa dicono? «Qualche sconto fuori dal solito momento dei saldi invoglia, però noi compriamo se una cosa serve davvero o meno», spiegano Angelo e Giovanna, coppia di pensionati trentini appena uscita dal negozio di articoli per la casa Kasanova di via Oriola. «D’altra parte ormai su internet si trova tutto e gli sconti ci sono tutto l’anno: se abbiamo un bisogno particolare verifichiamo che ci siano offerte, anche su Amazon ad esempio, e poi se conviene acquistiamo».