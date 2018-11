Mentre il sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi, è stato costretto ad arrendersi e rinviare tutto a tempi migliori, a Trento l’assessore Roberto Stanchina ha potuto finalmente dare la conferma ufficiale: ad animare il Natale di piazza Dante, quest’anno, ci sarà una ruota panoramica alta oltre 30 metri. «Per una volta possiamo dirlo: abbiamo fatto meglio noi» ha scherzato l’assessore che, ieri, insieme alla vicesindaco Maria Chiara Franzoia, alla responsabile dell’Ufficio Attività culturali Cristina Ambrosi e alla direttrice dell’Apt Elda Verones, ha presentato il ricco calendario di iniziative previsto per «Trento città del Natale».



In piazza Dante, però, non ci sarà solo la grande ruota panoramica, firmata dall’azienda olandese Lamberik e che sarà attiva dal 7 al 26 dicembre. A fianco all’attrazione, infatti, ad abbellire il parco, ci sarà il presepe in legno realizzato dagli studenti dell’Enaip di Villazzano e dall’Istituto d’arte «Vittoria». Il denso programma di attività si snoda da sabato 24 novembre fino al 6 gennaio: ce ne sarà davvero per tutti i gusti, anche se un occhio di riguardo, come sempre, è stato riservato ai più piccoli.



A loro, infatti, sarà dedicata piazza Santa Maria Maggiore: in collaborazione con la Coldiretti, per i bambini è stata pensata una fattoria didattica in piena regola: ci saranno laboratori, attività con i pony e uno speciale Babbo Natale. I genitori non temano: per loro, e per tutti i visitatori di passaggio nella piazza, alcune casette offriranno prodotti delle diverse aziende agricole del territorio. «Lavoreremo anche quest’anno con le scuole. Per i laboratori abbiamo il tutto esaurito», ha spiegato Ambrosi.



Sempre per i più piccoli, inoltre, è in programma un Capodanno molto particolare: sempre nella piazza, nel pomeriggio dell’1 gennaio, ci saranno spettacoli di magia, animazione e la distribuzione gratuita di cioccolata calda e dolci natalizi. Per gli adulti, invece, ci saranno due grandi appuntamenti: il 31 dicembre, dalle 23 in poi, si potrà aspettare l’arrivo dell’anno nuovo in piazza Duomo, con musica dal vivo. Il 5 gennaio, invece, sarà la volta della Notte bianca: dalle 20 in poi animazione, concerti e, soprattutto, negozi e casette del Mercatino aperti fino a tardi.



«Trento, però, è anche una città solidale, e in questo senso abbiamo voluto caratterizzarci» ha aggiunto Franzoia. «Come ogni anno in via Garibaldi si alterneranno circa trenta associazioni in tre casette: potranno farsi conoscere, vendere piccoli oggetti come forma di autofinanziamento. In piazza Santa Maria Maggiore, invece, Appm, La Rete e Anffas proporranno dei laboratori per sensibilizzare anche i più piccoli». Sempre in tema di solidarietà, tornerà anche quest’anno il mercatino di Natale di Emergency, quest’anno spostatosi in via San Marco.



Tre, invece, le mostre che si potranno visitare: un’esposizione di presepi, a palazzo Thun, «Nasce Gesù speranza nel mondo»; «Cantiam le montanare», sul primo turismo alpino femminile e gli abiti di un tempo, e Storie senza storia, nella cappella Vantini.

«Visto che siamo nell’epoca dei social, abbiamo anche pensato ad un contest», ha spiegato Verones. «Premieremo le foto migliori del Mercatino: i premi in palio sono molti, da ingressi per sciare in notturna sul Bondone a una notte in un albergo della città».