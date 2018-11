Non c’è pace per la tangenziale di Trento e, ovviamente, per il Bus de Vela: dopo gli ingorghi di ieri e di questa mattina, con colonne di auto costrette a procedere a passo d’uomo, anche oggi pomeriggio chi si trova a viaggiare in tangenziale deve armarsi di santa pazienza.



Non si registrano al momento incidenti o interventi di emergenza, e le code sarebbero il frutto del traffico molto intenso, soprattutto in prossimità delle uscite verso la città.



Fatto sta che in tangenziale si procede molto lentamente, complice anche un veicolo in panne fermo a bordo strada, sulla bretella dell’Interporto si procede a passo d’uomo, così come sul Bus De Vela, in direzione della città.



Pesanti le ripercussioni sul ponte di San Giorgio, sbocco del traffico in arrivo proprio dal Bus de Vela e dalla tangenziale.