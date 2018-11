Non si fermano i contromano sulle strade di Trento. Dopo il caso di via Giovanelli, davanti al S. Camillo, con protagonista una Fiat Panda, siamo saliti di gamma.



Il secondo episodio è accaduto sempre ieri, ma questa volta in via Brennero, dove a imboccare contromano la trafficatissima arteria cittadina è stato un automobilista al volante di una lussuosa Maserati.



Fortunatamente in entrambe i casi la loro guida irrispettosa delle regole non ha avuto conseguenze.