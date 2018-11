La gestione della concessionaria Dorigoni sembra vicina a cambiare padrone. Manca ancora una comunicazione ufficiale ma l'azienda è in procinto di passare a Eurocar, società legata a Porsche Salzburg che per conto della holding gestisce le acquisizioni delle concessionarie in Italia. Dopo aver fatto lo stesso con Bonaldi a Bergamo e Vicentini a Verona, infatti, Eurocar sta chiudendo con Dorigoni dopo una trattativa di alcuni mesi.



La concessionaria, dopo essere stata sempre nelle mani della famiglia (prima Ignazio e ora Paolo) passa ora nelle mani della Porsche austriaca (Porsche Salzburg) attraverso la controllata Eurocar. Porsche ricordiamo fa parte del gruppo Volkswagen.

Dorigoni spa ha chiuso l'esercizio 2017 con ricavi da vendite in aumento, da 120,8 a 130 milioni di euro, confermando il risultato dell'anno precedente: 1,78 milioni di utile netto (1,80 nel 2016). I costi della produzione sono nello stesso periodo saliti da 120,26 a 129,60 milioni. Dorigoni spa, circa 160 dipendenti, è concessionaria Audi, Volkswagen, Porsche, Seat e Skoda. Opera su tre sedi: due a Trento (via San Vincenzo a sud, e via Maccani a nord) e una a Rovereto.



Il capitale sociale (619.200,00 euro) di Dorigoni spa, fino ad oggi, è suddiviso tra Paolo Dorigoni (60,42%), amministratore delegato con Michele Dorigoni, responsabile tecnico, Maura Dorigoni (10,42%), Franca Dorigoni (10,42%) e Rina Degasperi, l'anziana presidente che ha in usufrutto 10 mila azioni ordinarie (8,32%, 51.600,00 euro) di Paolo Dorigoni (nuda proprietà); il 10,42% del capitale (12.500 azioni, 64.500,00 euro) sono azioni proprie di Dorigoni spa.