AGGIORNAMENTO: la situazione si sta normalizzando per quanto riguarda la circolazione in direzione nord, mentre resta complicata la situazione in corsia sud dove sono in corso le operazioni di bonifica del carburante fuoriuscito a causa dell'incidente.

Un incidente d’auto sta paralizzando il traffico sulla tangenziale di Trento. Si procede a passo d’uomo in direzione Nord, e il blocco si ripercuote anche sulle bretelle di collegamento e di innesto, come nel caso della bretella dell’Interporto (foto Alessio Coser).

L'incidente ha provocato anche lo sversamento di carburante sulla carreggiata.



Code e rallentamenti anche all’uscita di Trento Centro, lungo il ponte di San Giorgio.