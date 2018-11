Tre colpi nella notte di Halloween, diecimila euro tra bottino e danni. I ladri - tre incappucciati filmati dalle telecamere - hanno rubato sigarette e denaro al distributore automatico all’esterno della tabaccheria di via Pranzelores, al Tridente. Erano le 4.30. Potrebbero essere gli stessi che hanno forzato le saracinesche e le porte d’ingresso del negozio «Il mondo di Carlotta» e della lavanderia Lavapiù di via Solteri, e portato via alcune migliaia di euro.



I furti sono avvenuti a distanza di pochi minuti, tra le 4.30 e le 5 del mattino di ieri. Nella notte del 31 ottobre c’erano in giro numerosi gruppi di giovani vestiti in maschera. In un contesto di festa e di travestimenti, i tre incappucciati potrebbero essere passati inosservati. Anche alle 5 del mattino, dato che molti festaioli hanno prolungato la notte di Ognissanti fino all’alba.



Indagano i carabinieri, che partono da alcuni punti fermi: gli orari dei colpi e le modalità. Tutto è contenuto nelle immagini delle telecamere di sorveglianza. Il primo furto sarebbe avvenuto proprio all’edicola-tabaccheria gestita da Enza Matera. «Nel filmati si vedono tre uomini incappucciati avvicinarsi al distributore di sigarette, con un “piede di porco” - racconta la donna - Vanno e vengono per tre-quattro volte perché sono disturbati dal passaggio di auto. Al quarto o quinto tentativo riescono ad aprire il distributore. Lo hanno distrutto e poi preso tutto: sigarette, denaro, i soldi del cambiamonete.Tra ciò che hanno rubato e l’apparecchio scassinato calcoliamo almeno 8 mila euro di danni. Ora sentiremo l’assicurazione».



Nessun tentativo di intrusione nell’edicola, invece. «Abbiamo l’allarme, e questo deve averli scoraggiati» spiega la titolare, che un mese fa si era presa uno schiaffone da un minorenne che aveva redarguito (era stata insultata dopo il rifiuto di consegnargli un «Gratta&Vinci») e che da sempre si batte per farsi rispettare da clienti maleducati e da ladruncoli che tentano di rubare sotto i suoi occhi.



In via Solteri 41, dall’altro lato del parco rispetto all’edicola-tabacchi, sono stati presi di mira due esercizi commerciali. Con arnesi da scasso, i ladri hanno forzato la saracinesca del negozio di articoli per animali «Il mondo di Carlotta» e rubato il fondocassa, che conteneva alcune centinaia di euro, e la cassetta per la raccolta delle offerte a favore del canile e del gattile.



Sono anche riusciti ad aprire la porta secondaria della lavanderia self service Lavapiù e hanno scassinato il cambiamonete portando via i soldi contenuti. «Sono più i danni che il denaro che hanno trovato. L’apparecchio cambiamonete è costoso, calcoliamo almeno mille euro per la sistemazione» spiega il gestore, che è stato avvisato dell’intrusione dei ladri in tempo reale, grazie ad un sistema d’allarme dotato di telecamere. «Sono entrati tre individui, come si vede nel video: avevano il volto coperto da un cappellino da baseball». Probabile, dunque, che si tratti degli stessi ladri che hanno scassinato il distributore automatico dell’edicola. La lavanderia ieri era aperta regolarmente fino alle 23. I carabinieri del Radiomobile sono intervenuti per il sopralluogo.