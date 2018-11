Ritorna da oggi e fino al 31 marzo del prossimo anno l’ordinanza anti-smog. In particolare su tutte le strade di competenza comunale all’interno del territorio amministrativo del Comune di Trento è istituito il divieto di transito dalle «ore 7 alle ore 10 e dalle ore 16 alle ore 19 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì nel periodo compreso» fra oggi e fine marzo per i seguenti veicoli: ogni sorta di veicolo alimentato a benzina avente livelli di emissione classificati «Euro0», ogni sorta di veicolo alimentato a diesel avente livelli di emissione classificati «Euro0» e «Euro1»; ogni diesel avente livelli di emissione classificati «Euro2» non dotato di dispositivo antiparticolato omologato (Fap); ogni sorta di motociclo e ciclomotore a 2 tempi avente livelli di emissione classificati «Euro0» e «Euro1».



Sono comprese nei divieti anche le strade provinciali all’interno del territorio comunale, ossia la Sp 204 Povo-Villazzano-Ss 47 (ovvero via Tambosi, via Valnigra, via Castel di Pietrapiana, via Dallafior, via Mesiano, Strada della Valsugana); la Sp 131 2° tronco Maso Bolleri-Montevaccino (strada di collegamento tra Martignano e Montevaccino).



Tante le deroghe previste, tra cui quelle per le ambulanze e gli autoveicoli adibiti a trasporto di prodotti farmaceutici di ospedali e farmacie; i veicoli adibiti a trasporto pubblico e scolastico, a trasporto pubblico da piazza e da noleggio; i veicoli delle Forze di Polizia statale e locale, delle Forze Armate e dei Servizi di Soccorso pubblico; i veicoli adibiti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, pulizia strade e fognature; i veicoli utilizzati per la distribuzione della posta; i veicoli destinati all’assistenza domiciliare ed al trasporto dei pasti a domicilio; i veicoli adibiti al servizio di persone portatrici di handicap e segnalati dall’apposito contrassegno di legge nonché veicoli immatricolati per il trasporto collettivo dei disabili; i veicoli delle amministrazioni pubbliche e delle società di servizio pubblico per interventi urgenti ed inderogabili; i veicoli con alimentazione elettrica, gpl, o a metano o bifuel (benzina-metano o benzina gpl) o ibridi regolarmente omologati.