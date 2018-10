Incidente ieri sera sulla Ss47 in direzione Trento, poco prima dell'uscita per Gardolo. Una macchina ha sbandato urtando il guardrail. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita e non è stato quindi necessario portare nessuno al Santa Chiara. Sul posto immediato l'intervento dei Vigili del fuoco volontari di Gardolo.