Incidente nel pomeriggio di ieri a Villazzano, dove in via Tambosi due auto si sono scontrate, con il successivo coinvolgimento anche di un motorino che seguiva una delle due vetture.



L’allarme è scattato poco dopo le 18 sotto la chiesa del sobborgo, all’altezza del parcheggio sotto la farmacia: a causa di un malore un uomo ha perso il controllo della sua auto che ha invaso la corsia opposta, finendo contro una vettura che procedeva nel senso contrario. Il conducente del motorino che la seguiva non è riuscito poi a frenare in tempo.



Tutti non gravi, fortunatamente, i coinvolti, trasferiti all’ospedale Santa Chiara. Sul posto vigili del fuoco volontari di Villazzano, sanitari e polizia locale: pesanti le ripercussioni per la viabilità per circa un’ora.