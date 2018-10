Multe per un uomo e una donna immortalati da una telecamera di sorveglianza della Polizia locale di Trento mentre a Gardolo conferivano rifiuti in modo irregolare.



I due - hanno accertato i vigili - si disfacevano di alcuni sacchetti neri contenenti rifiuti indifferenziati quali barattoli e plastiche, aprendo i contenitori di rifiuti destinati alla frazione della carta, inserendovi indebitamente i propri rifiuti.



Le sanzioni applicate sono quelle previste dall’art. 10, comma 3 del Regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani che prevede una somma di 108 euro a carico di chi utilizza contenitori e sacchi diversi da quelli assegnati dal gestore, e dall’art. 5 comma 2 lettera «C» del medesimo Regolamento che sanziona con 54 euro chi conferisce rifiuti non differenziati.