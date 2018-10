Ancora controlli antidroga fuori dalle scuole ancora una volta l’obiettivo è stato quello di verificare che non vi fossero spacciatori che avvicinano i ragazzi che frequentano gli istituti superiori della città.



Ieri mattina prima del suono della campanella i controlli sono scattati al liceo artistico Vittoria di Zambra.



Uomini della Questura, della polizia municipale insieme ai colleghi della Guardia di Finanza con due cani antidroga si sono appostati fuori dall’istituto per verificare eventuale presenza di sostanze stupefacenti, anche nelle aiuole che delimitano al scuola spesso utilizzate come nascondiglio e luogo di scambi.



In precedenza analoghi controlli erano stati effettuati al Liceo Musicale Bomporti di vicolo santa Maria Maddalena e al liceo classico Prati di via SS Trinità.



Gli agenti non sono entrati nelle aule o negli spazi di pertinenza degli istituti ma si sono limitati a controllare gli spazi esterni proprio per centrare quello che è l’obiettivo dell’operazione “Scuole sicure» voluta dal dipartimento di pubblica sicurezza. La finalità è quella di fare prevenzione. Il tutto, a breve, sarà affiancato da progetti educativi che mirano ad informare i ragazzi dei pericoli legati all’uso di sostanze stupefacenti di vario tipo, dall’hashish all’ecstasy, per arrivare fino alla cocaina.



Il resoconto finale di quanto trovato sarà fornito nei prossimi giorni quando anche altre scuole saranno sottoposte alle medesime verifiche. Al momento sembra che non siano stati effettuati sequestri rilevanti anche se le persone controllate (non studenti ma persone esterne alle scuole) sono stati numerosi.