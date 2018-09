L’offerta dell'App OpenMove si arricchisce ancora con l’arrivo di due nuove sezioni che permettono l'acquisto dei biglietti e il calcolo dei percorsi.

Dopo aver raggiunto i 40.000 utenti registrati e superato 1.000.000 di viaggi in Trentino, sono a disposizione due nuove funzionalità: da oggi sarà infatti possibile visualizzare gli orari del trasporto pubblico e pianificare un percorso, grazie al nuovo Cerca Percorso integrato, acquistando i relativi biglietti.

Per quanto riguarda gli orari bisogna selezionare la linea desiderata per visualizzare gli orari di passaggio dei mezzi, oppure cercare una fermata e visualizzare gli orari di tutti i mezzi che fermano in quel determinato stop.

Se invece si desidera cercare un percorso occorre inserire da dove si vuole partire e la destinazione: OpenMove calcolerà per i percorsi possibili e indicherà quale mezzi pubblici utilizzare. Sulla mappa sarà possibile visualizzare il percorso ed acquistare i biglietti per il trip che è stato selezionato. OpenMove calcolerà la combinazione più economica di biglietti per il percorso scelto. Gli utenti potranno così, in una sola App, visualizzare gli orari, verificare il percorso da fare ed acquistare la combinazione di biglietti più conveniente per il percorso scelto.