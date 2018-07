Ha aperto i battenti nei giorni scorsi un nuovo panificio in via San Pietro, il primo punto vendita nel centro città con l’esclusiva sui prodotti da forno dell’azienda Tecchiolli di Cavedine.



Denominata «The bread house» (traducibile come «La casa del pane»), la bottega, arredata in stile rustico e moderno, ha preso il posto di un negozio di abbigliamento. L’esercizio, oltre a offrire un servizio di panetteria e pasticceria fresca in una zona centrale, si propone anche come bar caffetteria, aperto da mattina a sera con orario non continuato.



Tra le particolarità del locale, la presenza di diversi prodotti, dolciari e non, a chilometro zero, ovvero realizzati attraverso la lavorazione di grano di coltivazione tutta trentina. Inoltre, proprio attraverso l’accordo di collaborazione con l’azienda della Valle dei laghi, che fornisce quasi tutti i prodotti in vendita, il panificio recupera anche alcuni pani tipici della tradizione locale, tra cui lo «Sdranel», nonché alcune varietà di origine tirolese oggi diffuse soprattutto in Alto Adige.