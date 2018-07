È stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Trento la modifica del regolamento di dotazione organica generale in vista dell’assunzione di 14 nuovi agenti di polizia locale e della stabilizzazione di 36 impiegati precari delle scuole d’infanzia e dei nidi cittadini.



Il provvedimento, che permetterà di indire il bando di gara per i nuovi vigili entro luglio, come inizialmente richiesto in conferenza dei capigruppo, è passato dopo un lungo confronto, che ha visto esponenti di maggioranza e opposizione condividere la proposta di creare un’unità specializzata nel contrasto al degrado e di dare attuazione ad una riforma del Corpo municipale per i nuovi compiti antidegrado. «Si tratta di un passaggio fondamentale - ha detto Alberto Pattini (Patt) - che volevamo più rapido possibile, in modo tale da rispondere alle richieste di sicurezza emerse più volte dalla cittadinanza».



Il concorso pubblico per l’assunzione dei nuovi agenti comprenderà indicazioni psico-attitudinali e prove fisiche. «Tuttavia - ha specificato il sindaco Alessandro Andreatta - pensiamo che il nucleo non verrà formato solamente dai nuovi assunti, ma anche dal personale già formato presente attualmente in organico».



Per quanto concerne, invece, i compiti del nucleo, è intervenuto il consigliere Vanni Scalfi (Insieme Trento), che ha chiesto al primo cittadino garanzie affinché gli agenti abbiano «compiti chiari e mansioni riferite alla questione sicurezza».



Entro il prossimo autunno, il sindaco è inoltre chiamato, per un ordine del giorno collegato, a presentare in aula il processo di riforma del corpo di polizia per un maggiore presidio delle aree urbane.