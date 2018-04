Un totale di 11 violazioni al codice della strada, di cui quattro per guida in stato di ebbrezza. Sono il risultato dei controlli effettuati venerdì notte dalla polizia stradale a Trento, in via Brennero e in via Maccani.

I veicoli controllati sono stati 47, le persone 51. Uno degli automobilisti risultato in stato di aveva dei valori di alcol nel sangue pari a tre volte il limite, dunque gli è stato sequestrato il mezzo.