Sono due classi quarte della primaria dell’istituto comprensivo Trento 1 ad essersi aggiudicate il premio di 1.000 euro, messo in palio dalla Banca d’Italia, nell’ambito del concorso «Inventiamo una banconota», promosso da Banca d’Italia e ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

«Il risparmio avvicina il futuro: progettiamo la nostra vita» è il tema scelto per l’anno scolastico 2017-2018 al quale si sono dovuti ispirare gli alunni. Alle scuole partecipanti è stato infatti chiesto di realizzare il bozzetto di una banconota che valorizzasse il risparmio quale mezzo per costruire il proprio futuro, in una società caratterizzata da un consumo spesso superfluo e da scarsità di risorse.

Il bozzetto vincitore in sede locale, selezionato dalla Commissione della Macroarea Nord Est della Banca d’Italia, parteciperà ora alla selezione finale che si svolgerà a Roma al Servizio Banconote. In palio una targa ricordo e un assegno di 10.000 euro per il finanziamento della propria scuola.