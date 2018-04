Fino ad un massimo di sette ore al giorno, gli impianti di riscaldamento possono rimanere in funzione nel territorio del comune di Trento, sotto i 431 metri di altitudine. Nei sobborghi sopra questa quota non esiste alcuna limitazione oraria.



Lo rende noto il Comune precisando che tale proroga allo spegnimento è decisa in presenza di basse temperature.