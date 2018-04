Era così sbronzo da non accorgersi di ciò che stava facendo: si è avvicinato ad una ragazzina e le ha sfilato il cellulare. Un nigeriano è finito nei guai non solo per il furto: gli agenti della polizia locale lo hanno anche denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e multato ubriachezza molesta. Nei suoi confronti è scattato il Daspo urbano. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì, in piazza Dante. Nella stessa giornata, ma al mattino, in piazza Venezia è stata sequestrata la droga trovata addosso ad un tunisino.

I controlli rientrano nel «piano di soveglianza» dei parchi della città. Controlli organizzati «anche alla luce delle recenti modifiche al Regolamento di polizia urbana che hanno esteso il divieto di consumo di bevande alcoliche nelle aree verdi», come viene evidenziato in un comunicato del Comune.

Il tunisino fermato in piazza Venezia se la caverà con poco: il quantitativo di droga che aveva addosso era per uso personale, dunque è stato segnalato al Commissariato del Governo come consumatore di sostanze stupefacenti. La denuncia all’autorità giudiziaria riguarda i documenti: lo straniero è irregolare sul territorio italiano.

È finito in guai ben più seri il nigeriano fermato nel pomeriggio di lunedì. Il giovane, 25enne richiedente asilo, è stato bloccato dagli agenti della polizia locale in servizio in piazza Dante su segnalazione di una quindicenne. La ragazza, come ha raccontato ai vigili, era appena arrivata al parco e stava assicurando la bicicletta alla rastrelliera, quando le si è avvicinato lo sconosciuto. Lo straniero è riuscito a sfilarle il cellulare: per fortuna non si trattava dello smartphone utilizzato per telefonare e chattare, ma del dispositivo privo di sim che la ragazza porta sempre con sé per ascoltare la musica. Grazie alla descrizione fornita dalla ragazzina, gli agenti hanno fermato subito il responsabile.



Il nigeriano aveva con sé il cellulare rubato. Inoltre è stato trovato in possesso di una grossa forbice di 22 centimetri, del tipo utilizzato anche per tagliare i rami e le foglie (ma non così robusto da essere utilizzato come trancia). Non avendo alcun motivo per andare in giro con uno strumento del genere, il nigeriano è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Dovrà inoltre pagare una multa - da 51 euro a 309 euro - per ubriachezza molesta.

«Ai sensi del decreto Minniti è stato redatto nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento per 48 ore dal territorio comunale (il cosiddetto Daspo urbano)» è stato specificato in una nota del Comune di Trento. I controlli nei parchi cittadini verranno potenziati nelle prossime settimane. Torna infatti la squadra antidegrado con 14 agenti ed un presidio fisso in piazza Dante. Dalla Provincia arriva il finanziamento: previste dodici nuove assunzioni a tempo indeterminato per vigilare sulla sicurezza in centro.