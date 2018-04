Il Mercatino dei Gaudenti riparte in grande stile: sabato prossimo 14 aprile saranno oltre 120 gli hobbysti (80 dal Trentino e 40 da fuori provincia) che si presenteranno in piazza e giardini Garzetti, vicolo della Storta, Prima e Seconda Androna, largo Pigarelli e via Dietro le Mura A. Come da tradizione, infatti, l’iniziativa che consente a collezionisti ed artisti, artigiani hobbysti e privati cittadini di «mostrare» e vendere (o scambiare) la loro personale merce, tornerà ogni secondo sabato del mese. Mentre il quarto sabato del mese il Mercatino dei Gaudenti verrà allestito in piazza Dante.



Insomma, il Mercatino dei Gaudenti è salvo. «Il mercatino dell’usato di Trento torna - spiega l’assessore comunale Roberto Stanchina - Non è stato facile ripartire ma per noi era fondamentale dare un segnale di continuità». La gestione del «nuovo» progetto è stata affidata alla neocostituita realtà Progetto Arteria. Tradizionalmente era l’associazione Arteria, che 22 anni fa aveva lanciato il Mercatino dei Gaudenti in città, ad occuparsi dell’evento a titolo di totale volontariato. Ma a dicembre dello scorso anno il mandato era scaduto. Ed il nuovo bando promosso da comune di Trento era andato deserto: a inizio febbraio nessuno se l’era sentita di subentrare all’associazione Arteria. «Abbiamo, quindi, formulato un nuovo bando e siamo riusciti a riprendere con gli stessi soggetti. In sostanza, l’ex vicepresidente dell’associazione Arteria Enzo Asprigno è attualmente il presidente di Progetto Arteria».



Ma con una grande ed importante differenza: l’obbligo di adempiere ai vincoli imposti dalla normativa provinciale in materia di vendita in forma hobbistica. «Che - dice Stanchina - ha fatto chiarezza e tracciato una linea di demarcazione tra hobbysti ed artigiani a pieno titolo». Per partecipare al Mercatino dei Gaudenti, quindi, bisogna essere in possesso del tesserino che consente la partecipazione ad un numero massimo di 14 mercatini sul territorio provinciale e a non più di 8 eventi simili che si svolgono in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.



«Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione - afferma - a partire dalle 20 del giovedì e fino alle 22 del martedì precedenti il sabato di mercato. È stato predisposto un sistema di prenotazione online per la selezione dei partecipanti e l’assegnazione dei posteggi,designati in base all’ordine cronologico di domanda». Informazioni sul sito del Mercatino.