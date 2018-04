Tanta paura, ma fortunatemente solo botte e ferite non gravi per un ciclista che stamattina è stato urtato da un mezzo in via della Gotarda, tra Mattarello ed Aldeno.

L’incidente è accaduto poco dopo mezzogiorno. Sul posto l’ambulanza, che ha accompagnato il ferito, un 69enne, al pronto soccorso del Santa Chiara.