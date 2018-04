È scomparso la scorsa notte Amedeo Citroni, 46 anni, meglio noto come «Dodo», colonna portante degli Ultras Trento, storico gruppo di tifosi del calcio locale.

La grande passione per lo sport lo aveva portato ad essere tra i fondatori dell'associazione e, una volta sciolti gli Ultras, Amedeo aveva iniziato a seguire da vicino l'Aquila Basket.

In tanti sui social network hanno espresso il dolore per la sua scomparsa ricordando i bei momenti in curva.

Molto conosciuto in città e apprezzato per il suo animo gentile, Dodo lascia i familiari e la moglie Silvia.

I funerali saranno celebrati venerdì 13 aprile alle 14, presso il cimitero di Trento.