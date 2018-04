La polizia ha arrestato due persone straniere per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.



Durante il pomeriggio di ieri, gli agenti della squadra volante hanno notato un cittadino nigeriano scavare nel terriccio al di sotto di alcune siepi presso il parco S. Marco: l’uomo è stato sottoposto ad un controllo e sono stati trovati 22 grammi di marijuana, confezionata in sei differenti involucri.



Nella stessa serata di ieri, verso le ore 21.20, in via Veneto, è stato arrestato un cittadino di nazionalità tunisina per il medesimo reato.



Quando gli agenti gli hanno chiesto il documento di identità, ha lasciato cadere a terra alcuni involucri ed è scappato, ma senza successo.

.

All’interno dei quattro involucri sequestrati c’erano 138 grammi di eroina. Sono stati sequestrati anche 4.360 euro in contati, secondo la Polizia evidentemente frutto dell’attività di spaccio.



I due cittadini sono in attesa del processo con rito direttissimo da celebrare, per entrambi, nella mattina di lunedì.