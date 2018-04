Incidente poco fa in tangenziale a Trento: un tamponamento ha coinvolto due vettura tra lo svincolo per Campotrentino e via Maccani e quello per via del Commercio e l'interporto.

L'incidente ha causato rallentamenti e code, anche se al momento la situazione sta tornando alla normalità.

Sul posto i carabinieri ed i sanitari, che hanno assistito i coinvolti, tutti feriti in maniera lieve.