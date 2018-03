Insolito incidente ieri mattina in piazza Duomo. Coinvolte due biciclette, che si sono scontrate all’ombra del Nettuno. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi per le persone coinvolte, ma sono comunque stati chiamati i soccorsi.

Le due bici si sono urtate attorno alle 8.30. Curioso che l’incidente sia avvenuto in piena zona a traffico limitato dove, per definizione, non ci sono molti mezzi in circolazione. La visuale, tra l’altro, non presenta grandi ostacoli. Forse è stata una distrazione a causare l’incidente. Per capire eventuali responsabilità sono intervenuti gli agenti della polizia locale. È arrivata sul posto anche l’ambulanza: medicata una ragazza di 24 anni.

Nel centro storico, per favorire la viabilità sulle due ruote, le biciclette hanno accesso praticamente ovunque, con la possibilità in alcune zone - ad esempio in via Belenzani - di procedere con cautela anche in senso contrario rispetto alla direzione di marcia delle auto autorizzate a muoversi nella ztl. I ciclisti sono comunque tenuti a rispettare sempre il codice della strada.