Attimi di angoscia oggi pomeriggio verso le 19 in via Brennero a Trento, di fronte all'Obi, quando una Panda che viaggiava in direzione sud ha sbandato bruscamente andando a schiantarsi contro un palo lungo il marciapiede.

Fortunatamente nessun pedone transitava in quel momento, ma l'auto, nella folle manovra, ha tamponato un'altra vettura, prima colpire l'ostacolo e rovesciarsi su un fianco.

Sul posto subito i soccorritori del 118, che hanno portato il conducente al Santa Chiara in codice rosso, pur non essendo in pericolo di vita.

All'origine della sbandata forse un malore.