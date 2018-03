Un ventenne africano è stato arrestato dai carabinieri nel parco della Predara, a Trento, perché sorpreso a cedere due dosi di stupefacenti a due ragazzi minorenni, che sono stati segnalati al Commissariato del governo per uso personale.



Il giovane è stato processato per direttissima dopo aver trascorso una notte al Comando provinciale dei carabinieri di via Barbacovi.