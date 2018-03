Il 20 marzo giornata senza carne nelle mense dei nidi e nelle scuole dell’infanzia di Trento.



Il Comune ha infatti deciso di proporre anche nel capoluogo l’evento internazionale «Meat out day». Per questa iniziativa i cuochi prepareranno un pranzo a base di cereali, legumi e verdura. Questo perchè le proteine dei legumi e dei cereali consumati assieme hanno lo stesso valore biologico di quelle della carne, ma per la loro produzione si consuma meno territorio, meno acqua e viene emessa meno anidride carbonica.



Anche l’Azienda provinciale per i servizi sanitari - si legge in una nota dell’amministrazione - suggerisce il consumo di questi piatti unici almeno 2-3 volte la settimana.