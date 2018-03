Un camion della ditta di autodemolizioni Rigotti si è ribaltato nel primo pomeriggio di oggi sulla strada che alla Vela porta verso la discarica (foto Paolo Pedrotti).



Come è noto, si tratta di una strada molto stretta, già in passato oggetto di polemiche.



Il camion, a quanto si apprende, sarebbe uscito di carreggiata per poi ribaltarsi lungo la strada.



L’autista e un’altra persona a bordo sono rimasti visibilmente sotto shock dopo l’incidente, anche se non hanno riportato ferite. Sono stati comunque trasportati in ospedale per un controllo.



I vigili del fuoco sono al lavoro per le non facili operazioni di recupero del mezzo.