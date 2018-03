È in collina e nella zona nord della città che si stanno concentrando le attenzioni dei ladri e, dunque, anche delle forze dell’ordine che stanno dando loro la caccia. Negli ultimi giorni le denunce di furto in abitazione o nei garage si susseguono, da Zell a Cognola, da Martignano a Gardolo. Lunedì sera i ladri hanno colpito in via alla Gemelle a Martignano - bottino di alcune centinaia di euro - mentre lo scorso fine settimana una banda è riuscita ad intrufolarsi nei garage.



Ad agire non sarebbero sempre gli stessi malintenzioni: questa è l’ipotesi degli investigatori, dato che i raid nei garage e le incursioni negli appartamenti avvengono con tecniche diverse e soprattutto con obiettivi differenti. Se nei box auto i ladri si accontentano di tutto ciò che trovano, anche se di scarso valore (dai cacciaviti ai trapani, dalle scorte di cibo alle vecchie biciclette), i malintenzionati che entrano nelle case dimostrano una indubbia agilità. Lunedì sera, in via alle Gemelle, sono riusciti ad entrare in un appartamento al primo piano, arrampicandosi sul balcone. Pare siano passati dal piazzale, senza fare alcun rumore e senza farsi notare: quando sono entrati in azione, tra le 18.30 e le 20, nell’abitazione presa di mira era assente la giovane coppia che vi abita, ma negli appartamenti vicini le persone erano in casa, a cena.



Nessuno, dunque, si sarebbe accorto di movimenti strani ed i ladri hanno agito nonostante le luci accese negli altri appartamenti. I derubati hanno scoperto l’accaduto al loro rientro, al termine della giornata lavorativa. I ladri, balzati sul terrazzo, hanno forzato la portafinestra con arnesi da scasso (forse un cacciavite) e hanno portato via dai 100 ai 200 euro in contanti, dopo aver messo l’appartamento a soqquadro. Sono intervenuti i carabinieri per un sopralluogo. I ladri «acrobati», che si arrampicano sulle condutture e saltano sui balconi, avevano colpito a fine febbraio anche nella zona di Melta e sempre attorno all’ora di cena, con lo stesso «modus operandi»: si erano intrufolati nell’unico appartamento della palazzina che aveva le luci spente, forzando la portafinestra.



Anche la scorsa settimana sono stati denunciati alcuni furti a Martignano, ma la zona più colpita è stata Cognola, soprattutto a ridosso del primo week-end di marzo: una quindicina le abitazioni in cui i malviventi hanno fatto razzia o hanno provato ad entrare; spariti gioielli e contanti. In un caso è stato un cane a far saltare il colpo: a Zell un pastore tedesco, dopo aver fiutato la presenza di due sconosciuti attorno all’abitazione, si era scagliato contro di loro; uno dei malviventi, morso dall’animale, aveva perso parte della refurtiva, poi recuperata dalle forze dell’ordine.



Numerose anche le segnalazioni di furti nei garage. Nell’ultima settimana sono stati due i raid dei ladri nella zona nord della città, in via Rienza (laterale di via 4 Novembre) ed in via Monte Calisio a Gardolo. Non sarebbero stati portati via arnesi o biciclette di particolare valore. Nei «colpi» precedenti, nei garage di un condominio di via Talvera a fine febbraio e in una palazzina di viale Verona la settimana scorsa, i malviventi si erano accontentati di piccoli attrezzi da bricolage, ma non avevano disdegnato ciò che avevano trovato in congelatore: erano infatti spariti carne e gelati.